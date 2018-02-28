В Україну надійшло 220 тисяч доз вакцини проти кору

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) на запит МОЗ здійснив прискорену доставку вакцини для відповіді на спалах кору в Україні.
220 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК), закуплені за кошти державного бюджету, уже в країні і будуть розподілені у регіони, йдеться на сайті МОЗ, пише Дзеркало Коломиї.
Відповідно до графіку поставок, нова партія мала прибути в Україну лише в квітні. Проте, зважаючи на ріст охоплення вакцинацією проти кору дітей і, відповідно, більше використання вакцини, Міністерство охорони здоров’я замовило прискорену доставку вакцини КПК.
Вакцина надійшла в Україну на два місяці раніше запланованих термінів завдяки успішним переговорам ЮНІСЕФ з постачальником для забезпечення нагальних потреб державної програми імунізації у контексті спалаху кору.
Всередині коробок вакцина транспортується у термобоксах, що спеціально призначені для перевезення та дотримання температурного режиму. Це світова практика якісного транспортування. Кожна вакцина має термоіндикатор, за яким кожен може перевірити, чи не порушувався температурний режим.
В Україну для щеплень КПК постачають вакцину Пріорикс™/Priorix™ виробництва GlaxoSmithKline, Бельгія, яка має державну реєстрацію і прекваліфікована ВООЗ. Вона ефективна і безпечна, і надається державою безкоштовно.
За даними 2017 року, охоплення плановою вакцинацією КПК зросло більше, ніж удвічі – першою дозою вакцини КПК охопили 93,3% дітей віком 1 рік, другою дозою – 90,7% дітей віком 6 років.
Міністерство охорони здоров’я та ЮНІСЕФ закликають батьків по всій Україні вакцинувати своїх дітей від такого небезпечного захворювання, як кір, а лікарів – заохочувати пацієнтів до вакцинації.