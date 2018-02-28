В Україну надійшло 220 тисяч доз вакцини проти кору

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) на запит МОЗ здійснив прискорену доставку вакцини для відповіді на спалах кору в Україні.

220 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК), закуплені за кошти державного бюджету, уже в країні і будуть розподілені у регіони, йдеться на сайті МОЗ, пише Дзеркало Коломиї.

Відповідно до графіку поставок, нова партія мала прибути в Україну лише в квітні. Проте, зважаючи на ріст охоплення вакцинацією проти кору дітей і, відповідно, більше використання вакцини, Міністерство охорони здоров’я замовило прискорену доставку вакцини КПК.

Вакцина надійшла в Україну на два місяці раніше запланованих термінів завдяки успішним переговорам ЮНІСЕФ з постачальником для забезпечення нагальних потреб державної програми імунізації у контексті спалаху кору.