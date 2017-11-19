В Україні з’явилися камери фото- і відеофіксації порушень на дорогах

В Україні вже запустили системи фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Зараз у межах Києва та деяких інших населених пунктах працює близько 4100 камер, пише Експрес з посиланням на “Автоцентр”.

“Київська міська дміністрація вже зараз “бачить” через мережу камер порушення правил дорожнього руху по Києву. По місту встановлено безліч відеокамер з роздільною здатністю Full HD. З них зображення потрапляє на централізовану мережу, звідки інформація передається до відповідних правоохоронних органів.

Система має назву “Безпечне місто”, – повідомили на конференції, присвяченій безпеці дорожнього руху,

Камери встановили над дорогами, на складних розв’язках і проблемних перехрестях.

Крім цього, вони фіксують події у важкодоступних місцях — під мостами, на паркомісцях. Є оглядові та панорамні камери. Деякі з них — роботизовані.

Вони визначають кількість трафіку і завантаженість доріг, фіксують будь-які правопорушення: порушення напрямку руху, виїзд на зустрічну, виїзд на смугу громадського транспорту.

Після чого — передають цю інформацію в МВС.

Завдяки цій системі легко визначити номерні знаки та ідентифікувати по обличчю особу водія.

Якщо автомобіль їде зі швидкістю до 125 км/год, точність визначення — 95%. Це саме стосується і темної пори доби.

У Кабміні пропонують суттєве збільшення штрафів за перевищення максимально дозволеної швидкості, за залишення місця ДТП, за керування транспортом без права на це.

Пропонують також обмежити швидкість руху в населених пунктах з 60 км/год до 50 км/год. А також ввести автоматичну відео- та фотофіксацію порушень ПДР.

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