В Україні посилять покарання за порушення правил дорожнього руху

Кабінет міністрів підготував для подання на розгляд Верховної Ради низку законодавчих ініціатив, що мають посилити покарання за порушення правил дорожнього руху.

Про це йшлося на позачерговому засіданні уряду в п’ятницю, пише Українська правда.

По-перше, Кабмін пропонує посилити кримінальну відповідальність п’яних водіїв, які стали винуватцями ДТП з жертвами.

За таке порушення, якщо воно спричинило середні тілесні ушкодження, хочуть саджати на строк до 3 років з позбавленням права керування на 3-5 років, у разі тяжких ушкоджень або загибелі – тюрма на 7-12 років з позбавленням права керування на 5-10 років.

Також у запропонованих змінах до законодавства міститься пропозиція обмежити максимальну швидкість руху авто в населених пунктах з 60 до 50 км/год та збільшити штраф за порушення цього правила з 510 до 3 400 гривень.

Крім того, за керування машиною без водійського посвідчення пропонується збільшити штраф з 510 грн до 10 200 грн, а при повторному такому правопорушенні – до 40 800.

Також пропонується видавати перше посвідчення водія не на 30 років, як зараз, а на 2 роки. І якщо протягом цього терміну водій робить не більше 2 порушень, то після нього він вже отримує права на 30 років.

Кабінет міністрів погодив ці проекти законів, але доручив МВС протягом 3 днів доробити їх з урахуванням пропозицій, які були озвучені на засіданні.

Кабмін розраховує, що парламент розгляне ці пропозиції вже наступного пленарного тижня, 14-17 листопада.

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