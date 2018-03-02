В прикарпатській “Самопомочі” скандал: 50 членів вийшли з партії. ФОТО, ВІДЕО

Партійці покинули “Самопоміч”, протестуючи проти незаконного, на їхню думку, обрання голови.

Про це йшлося на сьогоднішній прес-конференції, інформує кореспондент Фіртки.

Частина вже колишніх партійців говорять про те, що до голосування за очільника обласного осередку партії набрали нових членів партії, які й підтримали кандидатуру Богдана Станіславського.

За словами колишньої очільниці калуського міського осередку “Самопомочі” Іванни Мотрук, в першому турі перемогу отримав Тарас Виноградник, залишивши позаду Богдана Станіславського. Проте керівництво партії вирішило провести повторне голосування через надуману причину – підозри в можливому тиску на членів партії перед голосуванням.

Були проведені повторні збори, на яких кандидатури були ті ж, що і минулого разу – Виноградник і Станіславський.

“Але коли ми побачили новоприйнятих членів партії, які є прихильниками Богдана Станіславського, то ми всі відразу хотіли покинути зал. Тоді Тарас Виноградник вийшов до мікрофону і зняв свою кандидатуру, в той же час члени політичних осередків з районів області покинули зал”, – каже Іванна Мотрук.

За її словами, вибори голови осередку відбулися із грубими порушеннями вимог статуту партії та законів України. Жінка каже, що протягом декількох днів було прийнято в члени партії понад 100 осіб, які мали забезпечити перемогу Станіславському.

“Люди приймалися пачками. Ми їх ніколи не бачили. Цікаво, що і вдруге йому не вдалося стати очільником – Мінюст відмовився реєструвати його через нестачу документів. Зате з третього разу все вийшло”, – говорить активістка.



Цікаво, що Богдан Станісласький збирається подавати свою кандидатуру на очільника постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, запобігання корупції.

“Я вважаю, що є неприпустимим обрання цієї людини на таку посаду, – говорить Іванна Мотрук. – Ця людина веде незаконну діяльність, як депутат обласної ради, так і керівник обласного осередку партії “Самопоміч”, – підсумовує екс-членкиня партії “Самопоміч”.

Наразі активісти розчаровані в керівництві партії, яке нічого не зробило, щоб розібратися в ситуації.

“Шкода, що люди просто знищили організацію, яку я і багато людей будували кілька років, покладали на неї великі надії. Для керівництва партії вона, як приватний бізнес”, – каже колишній член партії Олександр Гладій.

Екс-самопомочівці підготували звернення до Івано-Франківської обласної ради, в якому просять не затверджувати кандидатуру Станіславського на посаду голови постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади, яке обіцяють оприлюднити на завтрашній сесії.

Нагадаємо, що на Прикарпатті штормове попередження.