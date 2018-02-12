В Коломиї чоловік самотужки викрив та затримав злодія

Минулих вихідних до місцевого відділу поліції надійшло повідомлення від 29-річного коломиянина про те, що він затримав невідомого у кафе, котрий з його куртки викрав гаманець з грошовими коштами.

Прибувши на місце скоєння злочину, правоохоронцями було встановлено, що потерпілий перебував в одному із відпочинкових закладів міста. Тут знаходився і 22-річний зловмисник, уродженець Закарпатської області, повідомляє СК ГУНП в Івано-Франківській області

Коли заявник вийшов на вулицю, крадій непомітно викрав з куртки гаманець та не виказуючи себе, продовжував відпочинок.

Повернувшись в приміщення, потерпілий помітив відсутність гаманця, та попросив чоловіка, який сидів за сусіднім столиком, показати кишені, так як запідозрив його. Коли невідомий вийняв усе із кишень, чоловік упізнав свій гаманець.

Про крадіжку відразу повідомив у поліцію.