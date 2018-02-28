В Івано-Франківську Юрій Андрухович поспілкувався з прихильниками. ФОТО

Сьогодні в “Світлиці Мулярових” Андрухович розповів, як почав писати і про свої стосунки з донькою-письменницею.

Юрій Андрухович розповів Курсу про те, як з’явилися перші вірші. А сталося це у юності під час літніх канікул між 9 і 10 класом.

“Не хочу якоїсь містики напускати, але відбувалося це все на Чорному морі, біля Одеси. Я туди під час шкільних канікул поїхав з мамою. Якось стоячи на березі, відчув з одного боку підліткову невлаштованість, тобто весь світ проти підлітка і йому дуже важко на цьому “святі” роздягнутих тіл, усі засмагають, так багато сонця.

Він був самотній. Я вважаю, що ця самотність стала однією з передумов моєї творчості. Адже літературні твори створюються тільки на самоті.

А другий момент – в той же час розпирало груди від щастя, що ти є і все попереду. І в цей момент не написався жоден рядок, не з’явився якийсь вірш, але з’явилася така ідея, що я повинен, і треба, і мені хочеться почати писати вірші”, – згадує Юрій Андрухович.

Кілька місяців потому йому до рук потрапив “Альбом для стихов”, в якому потрібно було записувати вірші. Це стало вирішальним моментом. У 10 класі він зрозумів, що навчання його більше не цікавило, тому у вільні години в альбом записував свої перші творчі проби.

“Я цей альбом приховував від батьків. Ніхто не мав права дізнатися про те, що я поет. Це було змішане почуття. З одного боку, я був впевнений, що я найкращий поет – якщо не в усьому світі, то український найкращий сучасний поет. З другого боку, я був гордий, що ніхто про це не знав”, – ділиться цікавими спогадами письменник.

Свої вірші він почав показувати людям, вже навчаючись на першому курсі університету.

Окрім цього, письменник зізнався, як будуються його стосунки з донькою Софією Андрухович у плані творчості. Батько каже, що Софія почала виявляти свої нахили у більш ранньому віці, ніж він, і ще у молодших класах школи вона виконувала завдання з української мови чи літератури у свій власний творчий спосіб. Вчителька її любила і неодноразово зачитувала її оповідання у приклад класу.

Першу свою прозу “Літо Мілени” Софія Андрухович написала у 2000 році і відправила таємно від батьків на конкурс від видавництва “Смолоскип”, де здобула призове місце. А винагородою була публікація книжки.

Під час зустрічі фотограф Яна Стефанишин, яка зняла портрети письменника у рамках проекту “Назустріч улюбленому письменнику”, поділилася, як їй працювалося з Андруховичем. Зйомки проходили у провулку Фортечному біля Бастіону і вдома в літератора. Самому Андруховичу така співпраця теж до вподоби.

Зустріч з Андруховичем стала вже п’ятою у рамках проекту “Назустріч улюбленому письменнику”. В анкетуванні про письменника взяли участь 720 учасників, і 75 із них відповіли правильно на усі 10 запитань. Вони отримали книги у подарунок.

Нагадуємо, що довідку про відсутність судимості можна отримати онлайн.