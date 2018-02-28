Онлайн можна отримати довідку про відсутність судимості

Таку довідку можна замовити онлайн — безкоштовно, 24/7. Довідка про відсутність судимості видається Департаментом інформаційних технологій МВС та сервісними центрами МВС.

Хоча поліція вже давно не видає довідок про наявність чи відсутність судимості, багато людей ще за інерцією продовжують до нас звертатися. тому думаю, що усім буде корисно знати, що довідку про відсутність судимості можна отримати онлайн на сайті абсолютно безкоштовно.

Про це повідомив Василь Віконський на своїй сторінці у Facebook.