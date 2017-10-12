Додому Новини Суспільство В Івано-Франківську вперше на Західній Україні провели унікальну операцію на підшлунковій залозі

В Івано-Франківську вперше на Західній Україні провели унікальну операцію на підшлунковій залозі

0
Поділитися

 9 жовтня, в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні вперше на Західній Україні відбулась унікальна операція на підшлунковій залозі, яку спільно провели фахівці кафедри хірургії №2 та кардіохірургії Івано-Франківського національного медичного університету та хірургічного відділення лікарні.

Бригада хірургів під керівництвом професора Володимира Пилипчука за участі доцента Володимира Галюка та виконуючого обов’язки завідувача хірургічного відділення Ігоря Галіпчака провела операцію панкреато-дуоденальної резекції 55-річній пацієнтці, пише ГК.

Don Yapon

Особливістю операції було те, що вперше за участі судинного хірурга професора кафедри загальної хірургії ІФНМУ Івана Гудза хворій виконано резекцію верхньої мезентеріальної вени з наступною її алопластикою.

 

Статті по теміБільше від автора