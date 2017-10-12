В Івано-Франківську вперше на Західній Україні провели унікальну операцію на підшлунковій залозі

9 жовтня, в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні вперше на Західній Україні відбулась унікальна операція на підшлунковій залозі, яку спільно провели фахівці кафедри хірургії №2 та кардіохірургії Івано-Франківського національного медичного університету та хірургічного відділення лікарні.

Бригада хірургів під керівництвом професора Володимира Пилипчука за участі доцента Володимира Галюка та виконуючого обов’язки завідувача хірургічного відділення Ігоря Галіпчака провела операцію панкреато-дуоденальної резекції 55-річній пацієнтці, пише ГК.

Особливістю операції було те, що вперше за участі судинного хірурга професора кафедри загальної хірургії ІФНМУ Івана Гудза хворій виконано резекцію верхньої мезентеріальної вени з наступною її алопластикою.