В Івано-Франківську в басейні зґвалтували 11-річну дитину

На території Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в суботу, 29 липня, був зґвалтований 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє “Обозреватель” з посиланням на власні джерала.

В університетському басейні займаються дитячі групи з плавання.

Ґвалтівник підстеріг дитину в душовій та поглумився над нею.

Підозрюваний, за інформацією джерела, вже затриманий – ним виявився 15-річний підліток.

Поліція зареєструвала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи або яке спричинило особливо тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років. Варто зазначити, що відповідальність за такого роду злочини настає з 14 років.

Інформацію про зґвалтування хлопчика КУРСу підтвердили у міському відділі поліції Івано-Франківська.

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