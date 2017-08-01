На Прикарпатті засудили пенсіонера, який зґвалтував 23-річну жінку

Рожнятівський районний суд виніс вирок жителю Перегінська, який “задовольнив свою статеву пристрасть неприродним способом”.

Випадок стався у травні цього року. До поліції надійшла заява від 23-річної потерпілої, що коли вона на полі обробляла свою земельну ділянку, на неї напав чоловік.

Як йдеться в судовому рішенні, чоловік поїхав велосипедом з Перегінська у Рожнятів, там у магазині випив 200 грамів горілки та пляшку пива і рушив назад додому.

Дорогою побачив на полі жінку, яка просапувала картоплю. Підійшов до неї привітатися, а тоді несподівано схопив за шию та, погрожуючи вбивством, зґвалтував – “вступив із нею в орогенітальний статевий акт, чим задовольнив свою статеву пристрасть неприродним способом”, йдеться у вироку.

Обвинувачений – пенсіонер, інвалід третьої групи – у суді визнав свою вину.

Суд вважає, що обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченому, є вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння. Пом’якшуючими покарання обставинами для обвинуваченого, на думку суду, є визнання провини, каяття і позитивна характеристика за місцем проживання.

Рожнятівський районний суд визнав чоловіка винним у злочині за ст. 153 ч. 1 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) та призначив покарання – один рік позбавлення волі. Згідно зі ст. 75 ККУ (звільнення від відбування покарання з випробуванням) суд звільнив підсудного від відбування покарання та встановив один рік іспитового терміну.

Читайте також: Як на Коломийщині шахраї обдурюють літніх людей