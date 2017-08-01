Як на Коломийщині шахраї обдурюють літніх людей

Уже вкотре на Коломийщині правоохоронці зареєстрували випадок шахрайства. Цього разу жертвою стала 80-річна жителька Сопова.

Зловмисникам вдалося викрасти 3500 гривень. За словами пані Марії, на її подвір’я увійшла молода жінка, прикинувшись, що їй стало зле. За нею одразу ж забігло ще двоє з покривалом у руках. Розстелили їх просто перед очима старенької так, щоб вона не бачила вхід до свого будинку і почали заговорювати, аби та купила. В той же час одна із шахрайок забігла до хати і почала шукати гроші. Коли жінка зрозуміла, що відбувається і хотіла увійти в дім, зловмисниця різко стала перед нею та не дозволила пройти.

Пізніше жінка побачила, що у прихожій усі куртки були перекинуті, а в місці, де зберігала гроші, з великої суми заощаджень залишилась 1 гривня. Вона одразу ж подзвонила внукові, а той викликав поліцію.

В той же день ті три “пані” завітали і до сусідів жінки. Та в одній хаті двері їм не відкрили. А коли зайшли на друге подвір’я, їх зустрів чоловік років 40 і ті одразу ж втекли, сівши у бежеві “Жигулі”.

За цими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Нині тривають розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень.

Начальник слідчого відділення в Коломиї Микола Максим’юк каже, що на сьогодні цей випадок не є поодиноким. Зокрема, нещодавно поліція затримала жінку ромської національності, жительку Закарпатської області, яка схожим чином обманювала літніх людей. Свою вину вона визнає. За ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України жінка перебуває під вартою.

АВТОР: Уляна ВЕРСТЮК

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