В Івано-Франківську провели мітинг “За цирк без тварин”. ВІДЕО

Три десятки іванофранківців взяли участь у мітингу “За цирк без тварин” перед входом до мандрівного цирку, який саме прибув до міста.

Акцію ініціював міський осередок Національного корпусу. Ідею підтримали й учасники інших громадських організацій.

Франківці вийшли з плакатами “Цирк вбиває”, “Тварини не клоуни”, “Ви заплатили за муки тварин”. У такий спосіб учасники пікету висловили протест проти умов жорстокого ставлення до тварин та жахливих умов утримання їх у цирках, інформує Курс.

Перехожі виявили цікавість до акції – підходили й розпитували про мету. Організатори пояснювали, що при дресируванні тварин б’ють, застосовують до них психотропні речовини, що в Європі у цирках уже відмовляються від номерів з тваринами. Однак, черга до кас цирку все ж не зменшувалася.

Нагадаємо, кілька днів раніше, у Всесвітній день цирку, Україною прокотилася хвиля аналогічних протестів. Найбільш масові пройшли у Запоріжжі та Києві.

Через жорстоке дресування та жахливі умови тримання звірів, мітингарі просили народних депутатів підтримати законопроект про заборону тварин у цирках. До акції долучилися українські музиканти та співаки.

“Є дуже багато свідчень про використання предметів: від батогів до електрошокерів, гаків. З гаками навіть зі слонами виходять, приховуючи під такою квіткою. Знущанням вже є самі умови, в яких живуть там тварини. Аби народні депутати проголосували за закон, який є у ВР про заборону використання тварин в цирках. Загалом, негуманність такої розваги”, – сказав засновник зоозахисної ініціативи “UA Animals” Олександр Тодорчук.

На початку цього року нардепи разом із зоозахисниками вже подали до Верховної Ради відразу два законопроекти, у яких пропонується заборонити номери з тваринами у пересувних і стаціонарних цирках України.

Проект змін в закон “Про захист тварин від жорстокого поводження” №5283 передбачає нарівні з пересувними звіринцями, зоопарками та виставками диких тварин, заборонити використовувати звірів у пересувних цирках. Автори другого законопроекту №5229 вирішили піти ще далі і зробити поза законом будь-які шоу з тваринами у цирках взагалі.

Ініціативу захисників тварин підтримали у Мінекології. На звернення активістів “UA Animals” в міністерстві відповіли, що “циркове мистецтво без залучення тварин успішно реалізується в окремих розвинених країнах”. Як приклад чиновники наводять знаменитий канадський “Цирк дю Солей” (Cirque du Soleil). “Ніякого насильства – тільки мистецтво естетика і шоу”, – відзначають в Мінекології.