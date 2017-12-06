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В Іспанії затримали 7 українців, що працювали на підпільній фабриці. ФОТО+ВІДЕО

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Учора, 5 грудня, в районі одного з міст іспанської провінції Гранада правоохоронці разом з Держприкордонслужбою України виявили нелегальну фабрику з виробництва тютюнових виробів.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби України, пише Дзеркало Коломиї.

На ній затримали організатора, а також громадян Португалії, Іспанії та 7 громадян України.

У результаті був встановлений основний організатор, іноземний громадянин, та його пособник, наш співвітчизник, який втягував у злочинну діяльність громадян України.Під час проведення слідчих дій було вилучено устаткування для виробництва 2 млн. сигарет на добу, 200 ящиків тютюнових виробів та сировину для виробництва ще близько 3000 ящиків.

Зараз проводяться досудове слідство та перевірка обставин залучення українських громадян до протиправної діяльності за кордоном.


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