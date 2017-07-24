Уже друга срібна монета-писанка поповнила колекцію Музею писанки

У музеї писанкового розпису відбулася презентація й урочиста передача срібної монети “Традиційна українська писанка-2017”.

Як і першу монету торік, цей цінний експонат для музею подарувала Марія Рипан – відома дослідниця українського народного мистецтва, мисткиня жіночих прикрас із бісеру та автор навчальних програм з цієї тематики.

Монету випустив Королівський монетний двір Канади як вияв шани українському мистецтву, що стало частиною культурної спадщини Канади.

Номінал одноунцієвої срібної монети становить 20 доларів. Наклад – всього п`ять тисяч екземплярів.

Ескізи для цієї монети, як і попередньої, розробила канадська художниця українського походження Енн К. Мораш.

Аверс монети, де кожен елемент наповнений багатим символічним змістом, притаманним для традиційної писанки, оздоблений кольоровою емаллю.

На реверсі – портрет англійської королеви Єлизавети ІІ.

Тепер відвідувачі музею мають нагоду побачити в експозиції вже дві срібні монети-писанки.

Оксана ЯСІНСЬКА