Утримання будинків і прибудинкових територій: скільки і за що платять жителі міст України. ІНФОГРАФІКА

Утримання будинків і прибудинкових територій: скільки і за що платять жителі міст...

Найбільший середній рахунок за утримання будинків та прибудинкових територій в Україні щомісяця отримують у Києві. У вересні в столиці власники стандартних двокімнатних квартир площею 60 кв. м сплачували за цей вид комунальних послуг у середньому понад 351 грн.

Це приблизно в півтора раза більше, ніж у Тернополі та Чернігові, вдвічі більше, ніж у Львові, Кропивницькому чи Харкові. Найнижчий же тариф на утримання квартирних будинків у Полтаві – лише 46,2 грн на місяць на двокімнатну квартиру. Трохи більше платять у Херсоні – 57,6 грн, та у Сєвєродонецьку – 67,8 грн. У столиці Закарпаття функція утримання будинків і прибудинкових територій покладена на управителів будинків (рішення Ужгородської міськради від 23 грудня 2016 року), тож там тарифи варіюються.

Що ж входить до переліку послуг, які зобов’язані надавати житлово-комунальні організації в межах наведених вище тарифів? Це перш за все прибирання (прибудинкової території, сходових кліток, підвалу, технічних поверхів і даху) – все разом 2,11 грн за кожен квадратний метр квартири. 1,27 грн за кв. м житла коштує обслуговування ліфтів.

0,46 грн за кв. м житла коштує ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого й холодного водопостачання, опалення, каналізації, різноманітних технічних пристроїв та елементів зовнішнього впорядкування території (наприклад дитячих майданчиків). Стільки ж – технічне обслуговування гарячого та холодного водопостачання, каналізації та опалення.

За що ще доводиться платити в складі цього тарифу – дивіться в інфографіці “Слова і Діла”.