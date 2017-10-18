Уряд визнав спроможною Печеніжинську ОТГ

Старобогородчанська, Верхнянська, Печеніжинська та Олешанська об’єднані територіальні громади визнані Урядом спроможними ОТГ.
Про це повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.
Відповідне розпорядження № 722-р “Про визнання спроможних об’єднаних територіальних громад” Кабінет міністрів України затвердив 11.10.2017 року.
Рішення прийняте на виконання Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, зокрема, в частині добровільного приєднання до вже створених об’єднаних територіальних громад.
Прийняття розпорядження дасть змогу громадам використовувати відповідні механізми, передбачені Бюджетним та Податковим кодексами України, для забезпечення їх належного функціонування.
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