Уряд визнав спроможною Печеніжинську ОТГ

Старобогородчанська, Верхнянська, Печеніжинська та Олешанська об’єднані територіальні громади визнані Урядом спроможними ОТГ.

Про це повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.