“Укрзалізниця” повідомила, що снігові опади не вплинули на рух поїздів

Упродовж минулої ночі 1150 залізничників прибирали від снігу вокзали, станції та колії.
Наразі затримок поїздів через негоду немає, Укрзалізниця повністю забезпечує рух пасажирських та вантажних поїздів, про це 9 лютого повідомила “Укрзалізниця”.
Найбільше снігу випало на території регіональних філій «Південно-Західна залізниця», «Львівська залізниця» та «Одеська залізниця».
Найактивніше роботи з прибирання снігу проводилися в Київській, Львівській та Одеській областях.
Лише за ніч у цих регіонах залізничники очистили вручну понад 1600 стрілочних переводів та понад 200 залізничних переїздів та десятки пасажирських платформ.
У разі необхідності залізничники готові в оперативному режимі задіяти й іншу техніку, зокрема снігоочисні та снігоприбиральні машини.
У зв’язку з погіршенням погодних умов Укрзалізниця закликає пасажирів під час планування поїздок враховувати можливі труднощі.
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