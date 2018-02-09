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“Укрзалізниця” повідомила, що снігові опади не вплинули на рух поїздів

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Упродовж минулої ночі 1150 залізничників прибирали від снігу вокзали, станції та колії.

Наразі затримок поїздів через негоду немає, Укрзалізниця повністю забезпечує рух пасажирських та вантажних поїздів, про це 9 лютого повідомила “Укрзалізниця”.

Найбільше снігу випало на території регіональних філій «Південно-Західна залізниця», «Львівська залізниця» та «Одеська залізниця».

Найактивніше роботи з прибирання снігу проводилися в Київській, Львівській та Одеській областях.

Лише за ніч у цих регіонах залізничники очистили вручну понад 1600 стрілочних переводів та понад 200 залізничних переїздів та десятки пасажирських платформ.

У разі необхідності залізничники готові в оперативному режимі задіяти й іншу техніку, зокрема снігоочисні та снігоприбиральні машини.

У зв’язку з погіршенням погодних умов Укрзалізниця закликає пасажирів під час планування поїздок враховувати можливі труднощі.

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