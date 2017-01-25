“Укрзалізниця” обіцяє безкоштовний Wi-Fi на всіх залізничних вокзалах

“Укрзалізниця” обіцяє в поточному році забезпечити покриття всіх залізничних вокзалів країни Інтернетом за бездротовою технологією Wi-Fi.

Про це повідомив глава правління “Укрзалізниці” Войцех Балчун на засіданні Кабінету міністрів, пише УНІАН.

“Будемо розвивати пасажирське сполучення, встановлювати квиткові термінали на вокзалах, хочемо встановити на всіх вокзалах безкоштовний Wi-Fi, оголошуємо конкурс на дизайн нових вагонів майбутнього”, які матимуть світові стандарти”, – повідомив Балчун.

Крім того, за його словами, компанія має намір цього року купити 50 пасажирських вагонів.

“Також ми хочемо збільшити прибутковість пасажирських поїздів і запустити повідомлення з Польщею, Австрією і Болгарією”, – додав він.

Балчун також повідомив про прийняття 24 січня рішення про виділення з компанії філії UZ Cargo і створення філії UZ Cargo International, який буде допомагати розвивати міжнародну діяльність компанії.

“Також на порядку денному створення власного експедитора – “УЗ Форвардінг”, тому що, на жаль, у цій сфері “Укрзалізниця” повністю віддала свій ринок приватним компаніям”, – додав глава компанії.

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