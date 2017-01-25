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“Укрзалізниця” обіцяє безкоштовний Wi-Fi на всіх залізничних вокзалах

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“Укрзалізниця” обіцяє в поточному році забезпечити покриття всіх залізничних вокзалів країни Інтернетом за бездротовою технологією Wi-Fi.

Про це повідомив глава правління “Укрзалізниці” Войцех Балчун на засіданні Кабінету міністрів, пише УНІАН.

Don Yapon

“Будемо розвивати пасажирське сполучення, встановлювати квиткові термінали на вокзалах, хочемо встановити на всіх вокзалах безкоштовний Wi-Fi, оголошуємо конкурс на дизайн нових вагонів майбутнього”, які матимуть світові стандарти”, – повідомив Балчун.

Крім того, за його словами, компанія має намір цього року купити 50 пасажирських вагонів.

“Також ми хочемо збільшити прибутковість пасажирських поїздів і запустити повідомлення з Польщею, Австрією і Болгарією”, – додав він.

Балчун також повідомив про прийняття 24 січня рішення про виділення з компанії філії UZ Cargo і створення філії UZ Cargo International, який буде допомагати розвивати міжнародну діяльність компанії.

“Також на порядку денному створення власного експедитора – “УЗ Форвардінг”, тому що, на жаль, у цій сфері “Укрзалізниця” повністю віддала свій ринок приватним компаніям”, – додав глава компанії.

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