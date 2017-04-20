Українська діаспора з різних куточків світу зняла унікальний ролик про вишиванку

Українці з різних куточків світу створили спільне відео до Всесвітнього дня вишиванки, 18 травня.

Участь в акції взяли представники української діаспори з 16 країн світу. Про це у Facebook повідомила засновниця та голова оргкомітету Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Gazeta.ua.

Вона вигадала та організувала всесвітній флешмоб серед діаспорян. Під гаслом “Вишиванка єднає українців” допомогла зняти ролик з українцями Франції, Туреччини, Греції, ОАЕ, Латвії, США, Великої Британії, Молдови, Єгипту, Італії, Чехії, Австралії, ПАР, Білорусі, Іспанії. Учасники акції у національних костюмах кажуть назву своєї країни на фоні її визначних пам’яток.