Українку не впустили до Європи за біометричним паспортом – вимагали візу

В суботу, 24 червня, одна з українських компаній міжнародних автобусних перевезень відмовила українській родині з чотирьох осіб у поїздці до Болгарії на підставі того, що у них на руках були лише (!) біометричні паспорти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила родичка сім’ї Ольга Ленц, повідомляє СВІТUA .

“Вчора моя сестра з чоловіком, донькою 12 років та трирічним сином не змогли поїхати до Болгарії на відпочинок. Заздалегідь було придбано квитки на автобус, але їх не пустила провідниця, адже в доньки відсутня віза. В племінниці віза закінчилася саме перед безвізом“, – написала Ольга.

В інших членів родини при собі були закордонні паспорти з німецькою шенгенською візою. Донька ж мала при собі біометричний паспорт, за яким й мала намір перетнути кордон. Як пояснює Ольга Ленц, вони зверталися і до посольства Болгарії, й до прикордонників – їм скрізь повідомили, що за біометричним паспортом дівчина безперешкодно може їхати до Болгарії.

“Але ні, провідниця не пустила. Сказала, можете їхати самі, без дитини. На питання, як же закон, було сказано – в нас свої закони“, – додає Ольга.

Як повідомляє українка, служба підтримки щодо безвізу у суботу працювала лише до обіду, тож допомоги отримати родина так й не змогла. В компанії-перевізнику повертати гроші за квитки відмовились, а скаргу на дії провідниці пообіцяли розглянути протягом 30 діб.

Тож варто бути уважними перед тим, як вирушати до Європи на відпочинок. Хто знає, на кого можна натрапити в дорозі.

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