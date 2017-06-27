Неповнолітній юнак з Косівщини намагався незаконно перетнути польський кордон у пошуках заробітків

Вчора на українсько-польському кордоні правоохоронці попередили незаконний перетин кордону неповнолітнім українцем, який пішки прямував до сусідньої Польщі.

Хлопця помітив прикордонний наряд відділу “Шегині” за 800 метрів від кордону. Прикордонники побачили незнайомця з ранцем, який прямував в бік кордону, та вирішили перевірити документи і з’ясувати мету перебування у прикордонній зоні, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

Документів у підлітка не було. Прикордонники з’ясували, що хлопцеві чотирнадцять років, а проживає він у Косівському районі на Івано-Франківщині, інформує прес-служба Мостиського прикордонного загону.

Хлопець сподівався дістатися Польщі в пошуках заробітку, звісно, що батьків про такі свої плани він не повідомляв, а сам пішов з дому та громадським транспортом дістався прикордоння.

Про цей випадок прикордонники поінформували працівників Нацполіції України та батьків неповнолітнього. Хлопця передали представникам сектору ювенальної превенції поліції.