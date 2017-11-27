Українка перемогла у престижному конкурсі Miss Europe Continental. ФОТО

Українка Наталія Варченко перемогла в престижному конкурсі краси “Miss Europe Continental-2017” у Неаполі.

Про це організатори “Міс Україна-Всесвіт” повідомили на своїй сторінці в Instagram, пише Обезреватель.

“25 листопада, відбувся конкурс “Miss Europe Continental”, де нашу країну представляла “III Віце-Міс Україна-Всесвіт-2015” Наталія Варченко. З гордістю у серці повідомляємо вам, що перемогу здобула Україна! Вперше Національний комітет “Міс Україна-Всесвіт” співпрацює з конкурсом “Miss Europe Continental” і ми дуже раді отримати такий результат!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цьогоріч у конкурсі “Міс Світу-2017” перемогла красуня з Індії.

Читайте також: Фото учасниць конкурсу краси та інтелекту “СтудМіс Коломиї”, який відбудеться 30 листопада.