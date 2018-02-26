Українець напідпитку вчинив смертельну ДТП у Польщі

У польському Вроцлаві п’яний українець, який керував легковим автомобілем BMW, не впорався з керуванням та на великій швидкості в’їхав у дерево, внаслідок чого автівка розкололася на дві частини, а один чоловік, який виявився пасажиром автомобіля, загинув на місці, повідомила у понеділок, 26 лютого, “Gazeta Wrocławska“, пише ZAXID.NET.

Інцидент стався пізно увечері в суботу, 24 лютого. В автомобілі перебували четверо чоловіків, один з них загинув, а двоє втекли з місця події до приїзду екстрених служб.

Підозрюваний в керуванні автомобілем отримав травму голови. Спершу на місці події йому надали допомогу медики, після чого його затримала поліція.

Як з’ясувалося, автівкою керував українець. Початковий алкогольний тест показав, що він був у стані алкогольного сп’яніння – вимірювальні прилади зафіксували понад 1,5 проміле алкоголю. Відтак за рішенням прокурора його направили на додатковий аналіз крові на наявність алкоголю та наркотиків. Автомобіль вилучили для проведення експертиз. Також ведеться розшук пасажирів, котрі втекли з місця події.