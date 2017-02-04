У яких випадках плата лікарю вважається хабарем, а в яких — ні?

Самі навчили, а тепер бідкаємося. Так свідомі українці зазвичай говорять про так звану безкоштовну медицину. Коли лікарі озвучують пацієнту вартість послуги чи процедури, це викликає у людей хвилю обурення і такого медика називають хабарником. Але у яких випадках така оплата є незаконною, а у яких правомірною? Спробуємо розібратися.

Для початку потрібно розуміти поняття “лікарська робота” і “лікарська послуга”. Як пояснив журналісту 0342.ua один з місцевих лікарів-хірургів (ім’я не вказуємо з етичних міркувань, — ред.), лікар отримує заробітну плату за час перебування на робочому місці, яке за ним закріплене і де він обслуговує певну кількість пацієнтів. Але пацієнтів, які закріплені саме за його робочим місцем. Простіше кажучи, це ваш дільничний лікар. Якщо ж людина звертається по допомогу не до свого дільничного лікаря, а до іншого лікаря (по рекомендаціях інших людей чи без відповідного направлення), у такому випадку лікар не зобов’язаний обслуговувати цю людину, але він може надати “лікарську послугу” і відповідно озвучити ціну за таку послугу.

Те саме стосується і надання медичної допомоги на рівнях: сільському, районному, міському чи обласному. Пацієнта, який прописаний у місті, лікувати в обласній лікарні не зобов’язані. Йому потрібно звертатися до міської лікарні.

До слова, нещодавно подібна ситуація трапилася із молодою жінкою, у якої був інсульт. Її не хотіли обслуговувати в обласній клінічній лікарні, оскільки жінка була прописана в місті.

Звичайно, що це не стосується екстрених випадків. Якщо є загроза життю людини, яка звертається за медичною допомогою, у такому випадку лікар зобов’язаний надати невідкладну медичну допомогу і не вимагати за це оплату.

Окрім цього, якщо пацієнт бажає лікуватися (чи перебувати на обліку) у закладі чи у лікаря, який не закріплений за місцем реєстрації пацієнта, в такому випадку пацієнт вправі звернутися із заявою до головного лікаря закладу, у якому бажає лікуватися, з проханням прийняти його на облік даного закладу (чи лікаря). У такому випадку головний лікар зобов’язаний підписати цю заяву, зареєструвати амбулаторну картку пацієнта і обслуговувати його згідно із законом.

Щодо послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах на платній основі, їх перелік визначається Постановою КМУ №1138 від 17.09.1996 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров”я та вищих медичних закладах освіти”, а також Постановою КМУ №449 від 12.05.1997 р. “Про внесення змін та доповнень до Постанови КМУ від 17.09.1996 №1138”.

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До таких послуг відносяться анонімні обстеження, деякі медичні огляди, зокрема для виїзної візи чи для виготовлення санітарної книжки, протезування, щеплення, медична допомога хворим удома, аборти, реалізація путівок, лабораторні, діагностичні та консультативні послуги без направлення лікаря тощо.

Буква закону

За словами юриста Галини Мартинів, якщо лікар, який працює у державному чи комунальному медичному закладі, перед наданням допомоги чи послуги, яка не передбачена законом як платна, озвучує пацієнту суму, яку потрібно сплатити, то це розцінюється як спроба отримати неправомірну вигоду. Такому лікарю пряма дорога у в’язницю за порушення ст. 354 Кримінального кодексу України. Проте, якщо лікар надав медичну допомогу і не вимагає від пацієнта винагороди, але пацієнт бажає заплатити лікарю, то це є його право. В такому випадку лікар може приймати кошти. Це розцінюється як благодійність, тобто абсолютне волевиявлення людини. Благодійні внески регулюються Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”. Але, у випадку вимагання грошей в державних чи комунальних медзакладах під поняттям “благодійний внесок” є порушенням ст. 49 Конституції України. За це передбачена кримінальна відповідальність (вимагання коштів).

Порушенням законодавства вважається і видача липової довідки, видача лікарняного, перевід в іншу палату тощо за винагороду. Ці злочини передбачені в ст. 368 Кримінального кодексу України, а саме одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Відтак, якщо пацієнт передає лікарю гроші за успішно проведену операцію, лікування чи консультацію, тобто оцінює лікаря з професійної точки зору, це — не злочин. Якщо лікар приймає винагороду за видачу лікарняного листа, липової довідки, визначення в іншу палату чи госпіталізацію без медичних на це підстав — це отримання хабара.

“Дякувати” лікарю чи ні, особиста справа кожного. Але в такому випадку кожній людині – і пацієнту і лікарю – слід усвідомлювати межу законності і відповідальність за порушення Закону.