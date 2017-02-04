Коли швидка виїжджає на виклик? Про роботу Коломийської станції екстреної медичної допомоги

На минулому засіданні сесії Коломийської міської ради під час звернень депутат, лікар екстреної медичної допомоги Петро Васкул у своєму виступі порушив важливу тему – скарги на роботу екстреної медичної допомоги у Коломиї та Коломийському районі.

Критику депутат вважає необґрунтованою, а деяку інформацію – спростовує.

До прикладу, ситуація з ножовим пораненням 20-річного хлопця, яка трапилася 2 січня у селі Турці, що на Коломийщині.

“Наша бригада їхала на місце події дуже оперативно і 14 км здолала за 9 хвилин. Тому інформація про те, що швидка їхала до години, є неправдивою, у нас є документи і свідчення чергової станції на залізничному переїзді. О 00:27 год. нам зателефонували, о 00:35 наші працівники порушили правила і переїхали колію перед потягом, а о 00:37 вже були на місці”, – каже Петро Васкул.

На цей виклик особисто їхав головний лікар екстреної медичної допомоги Коломиї Валерій Костащук. Він переконує, що не показував би приклад колективу, як потрібно довго їхати на виклик.

“Я особисто був на цьому виклику, ми виклалися на всі 100%, я дякую всім – і шоферу, і фельдшерам. Ми надали допомогу і привезли потерпілого до лікарні, все, що було в наших силах, ми зробили”, – каже лікар.

Безумовно, усім вгодити неможливо, але є випадки, ціна яким – життя людини. Робота працівників станції екстреної медичної допомоги Коломиї, а їх є 130, пов’язана із збереженням життя людей.

Валерій Костащук розповідає, що на усі екстрені випадки “швидка” виїжджає і надає належну допомогу.

“Потрібно чітко відрізняти екстрені виклики та не екстрені. Щодо скарг, які останнім часом пишуть на нас, то можу сказати, що ми фізично не в змозі обслужити усі випадки підвищення температури. Ми можемо також давати рекомендації, щоб люди дали жарознижувальні засоби, але ми все одно приїдемо і не відмовляємо людям”.

Аналізуючи виклики, яких за добу може бути 50 – 70, а у період епідемії й до 120, то половина з них не є екстреними, але знову ж таки медики кажуть, що їдуть й на такі. Вартість одного виклику обходиться державі від 500 до 700 грн. Проте всі бухгалтерські моменти відбуваються в Івано-Франківську, бо від 1 січня 2014 року Коломийська станція увійшла до складу комунального закладу “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” і не є окремою юридичною особою.

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До слова, вже тривалий час планують створити й центральну диспетчерську в Івано-Франківську, де прийматимуть усі виклики, а вже далі розподілятимуть по області та районах. А поки це все організовується, то на коломийській станції архіватор, який подарував 4 роки тому меценат, – не працює. Тому розмову, яка відбувалася під час виклику, прослухати неможливо.

Перед епідеміями чи просто хоча б раз на кілька місяців Валерій Костащук рекомендує профілактично звертатися до сімейних лікарів, педіатрів та інших профільних лікарів.

У період епідемії дуже велике навантаження на “швидку”, тож лікарі просять з розумінням ставитися до них.

“Ми теж люди і просимо розуміння від людей”, – каже лікар екстреної медичної допомоги Леся Черненко.

Наразі у Коломийському районі працює 13 бригад, зокрема у Коломиї – 9. На сьогодні, за словами головного лікаря, коломийська швидка допомога забезпечена відповідними медикаментами, автомобілями із необхідним обладнанням. Заробітну плату працівники отримують вчасно і намагаються швидко та якісно надавати допомогу коломиянам.

“Ми не займаємося лікуванням, ми тільки надаємо невідкладну допомогу. Лікуванням займаються сімейні (дільничні) лікарі, але чомусь це не усім подобається”, – підсумовує лікар.

Варто зазначити й те, що особа, яка викликає бригаду “швидкої”, має чітко відповідати на запитання і подати правильну інформацію. Звісно, якщо ситуація критична, то слід це пояснити диспетчеру, а головне – вказати адресу, прізвище і контактний номер телефону.

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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