Мешканці мікрорайону Аеропортна проти сусідства з інсинератором. ФОТО

Мешканці мікрорайону Аеропортна у Коломиї проти розміщення установки для термічного знищення біологічних відходів (інсинератора) та скликали з цього приводу збори.

Раніше Коломийська міська рада провела громадські слухання, які схвалили встановлення на вулиці Аеропортна установки для термічного знищення біовідходів. Але про ці слухання самі мешканці мікрорайону дізналися вже опісля. На слуханнях більшість складали працівники медустанов, яких відправили туди у робочий час і які, власне, проголосували “за” встановлення.

Коломия б стала другим містом на Західній Україні після Львова, яке б використовувало інсинератор – установку для термічного знищення біологічних відходів. Щодня в усіх лікувальних установах міста накопичується багато медичних відходів, які за правилами обов’язково необхідно утилізувати. Це й відходи, що виникають у результаті медичного огляду хворих на туберкульоз, ВІЛ-СНІД та інші небезпечні залишки. Медики наполягають на тому, що інсинератор необхідно встановити якомога раніше. Тим більше, що сама установка закуплена ще у 2013 році.

Інсинератор марки “Muller” мало б встановити у місті не приватна фірма, а державне підприємство.

Сам інсинератор доволі мобільний, площею приблизно 18 квадратних метрів, це фактично контейнер, і його легко можна перемістити в інше місце. Безпечність устаткування встановлює державна екологічна експертиза. На безпечності наголошують й медики і приводять у приклад Львів та Хмельницький, де такі установки успішно функціонують практично в середмісті.

Але коломияни зовсім іншої думки. Вони хвилюються, чи розміщення інсинератора не вплине на екологічну ситуацію в мікрорайоні. Адже там поруч й так розташоване сміттєзвалище, яке вже роками завдає їм тільки шкоди. З цього питання й скликали збори.

“Нас ніхто не спитав, чи ми хочемо, щоб на території поряд з нашим житлом встановили цю установку, – розповідає журналістам Богдан Ковцуняк, який мешкає на вулиці Сарми-Соколовського. – Розумієте, всі води йдуть у криниці, з яких ми п’ємо, бо іншої отримати у цьому мікрорайоні не можемо. Тобто після встановлення інсинератора будемо користуватися трупною отрутою. Тоді нас тут залишиться 10%. Хіба влада не розуміє, що це небезпечно?”

Мешканців мікрорайону й справді ніхто не питав, чи вони не проти сусідства з інсинератором. Про громадські слухання люди дізналися вже зі ЗМІ після самої події, декому пощастило – і вони прочитали у соцмережах за кілька годин до слухань.

Однією з трьох представників Аеропортної на слуханнях була Марта Косован. Вона розповідає, що на слуханнях всі були дуже здивовані, що вона, педагог, прийшла туди та й взагалі, що дізналася про такий захід.

“Наша громада взагалі не знала про перше засідання. Коли я прийшла туди, всі були дуже здивовані, бо там сиділи лише медики. І, власне, тільки їм надали слово, – переоповідає Марта Косован. – Ми хочемо роз’яснення, чому проведено засідання без нас…”.

Як розповідає пані Марта, громада не проти інсинератора як такого, а проти самого встановлення у житловому масиві: “Будуть іти сильні випари, а ртуть не зникатиме, а осідатиме хмарою пилу. У нас уже є смітник, який завдає шкоди, а зараз хочуть тут ще законно встановити інсинератор. От у Турці і Ценяві люди проти встановлення. І ми також проти!”.

“А ще, кажуть, – продовжує мешканка мікрорайону, – що інсинератор вже завезли на територію. Тому коли він запрацює – це лише питання часу”.

Підтримує Марту Косован й Тарас Бабинюк. Чоловік працює поруч з Аеропортною по вісім годин на день і не хоче наражатися на небезпеку: “Я проти встановлення. По-перше, це екологічно шкідливо. Це, можна сказати, удосконалений крематорій. Будь-яке спалення дає відходи”.

Чоловік пропонує владі розмістити інсинератор поза містом, адже ця установка важлива не лише для Коломиї, але й для цілого району. І пропонує ділянки, які районна влада планувала під майбутнє будівництво сміттєпереробного заводу.

На зборах від представників влади був присутній секретар міськради Любомир Жупанський. Власне, йому довелося відповідати на всі незручні запитання.

Зокрема, й на ті, чому він, як депутат від цього округу, не повідомив своїм виборцям про те, що тут планується встановлення інсинератора та чому не проанонсував про проведення громадських слухань? Після кількахвилинної перепалки Л. Жупанський дав слово, що інсинератор у цьому мікрорайоні розміщувати не будуть.

Але люди відмовляються вірити словам. Хочуть, щоб були анульовані попередні громадські слухання. Для цього, власне, зібрали 233 підписи.

“Коли приходять до влади, то дають нам обіцянки. Як про цей нещасний тротуар вже роками говорять, – розповідає літня пані, вказуючи на дорогу позаду себе. – А у 2016-му дали відписку, що кошти не передбачені. Так зараз… Перед виборами обіцяли, а натомість привезли інсинератор…”

На зборах громада вирішила, що категорично проти встановлення інсинератора. Навіть тимчасового. Та просить анулювати попереднє рішення громадських слухань.

В той же час, як повідомили “Дзеркалу Коломиї” у державному підприємстві, наразі тільки розглядається земельна ділянка, де може бути розміщений інсинератор. Його не встановлюватимуть на вулиці Аеропортній.

“На сьогодні наше підприємство звернулося до Коломийської міської ради про виділення землі для облаштування виробництва з переробки медичних відходів, – коментує в. о. державного підприємства Мирослав Семчук. – Земельна комісія, яка відбулася вчора (31 січня, – Авт.), розглянула питання та прийняла рішення дати доручення відповідним службам міськради підготувати свої пропозиції щодо виділення землі у промисловій зоні, де відсутнє житло людей. Наголошую, землі не у житловому масиві! Монтування обладнання зараз не відбувається. Жодних угод не укладалося. Зараз ми очікуємо на остаточне рішення.

Інформація про те, що на приватній території на Аеропортній розмістять інсинератор, не відповідає дійсності. Наразі ми шукали місце, де тимчасово розташувати куплене обладнання, а не здійснювати виробництво.

Але наголошу: інсинератор є абсолютно безпечним.

Думка громади буде врахована у першу чергу. У житловому масиві розміщувати установку не будемо”.

Вікторія МАРТИНЮК

Фото: Андрій КАНЯ