У торговому центрі Канади близько 20 українців у вишиванках заколядували. ВІДЕО

Колоритний флешмоб відбувся у канадському місті Едмонтон.

Український чоловічий хор виконав різдвяну пісню “Добрий вечір тобі, пане господарю”, пише 24 канал.

Спершу співаки звернулись до земляків з різдвяним привітанням, після чого розпочали колядувати.

Наші брати і сестри, розкидані по цілому світі, ми передаємо ці різдвяні вітання від Українського чоловічого хору з далекого канадського міста Едмонтон,

– сказав один із учасників Українського чоловічого хору.

На відео, опублікованому в YouTube, видно, що флешмоб розпочався співом двох хористів. Згодом до них з різних сторін приміщення долучилися інші учасники дійства. Приголомшені люди, які були у торговому центрі, не приховували здивування та із захопленням фільмували побачене на мобільні телефони.

