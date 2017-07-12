У топ-5 сайтів, на які заходять українці, вперше немає російських. ІНФОГРАФІКА

В ТОП-5 сайтів, якими користуються українці, вперше за всю історію досліджень немає російських.

Factum Group оприлюднила дані свого щомісячного дослідження аудиторії сайтів, якими користуються українці. Очікувано після заборони українським провайдерам надавати доступ до російських сайтів їх аудиторія різко просіла, пише Watcher

За підсумками червня вперше на третє місце вийшов Facebook зі щомісячним охопленням 46%. ВКонтакте, Одноклассники, Мейл.ру, Яндекс суттєво втратили аудиторію. Вперше за всю історію досліджень в ТОП-5 сайтів, якими користуються українці, немає російських проектів.

Під “охопленням” мається на увазі захід на сайт принаймні один раз за звітний період.

У ранжуванні за щоденним охопленням (захід щодня) російські проекти таки присутні в топі. Причина цього зрозуміла. Скажімо, на Вікіпедію за місяць заходять 37% (десктоп+з мобільного) чи 33% (тільки десктоп-комп’ютери), але щодня лише 7% (тільки десктоп). Натомість ті, хто досі ходить на ВКонтакте, – майже всі ходять туди щодня.

Водночас дослідження показує, що російські сайти особливо втратили при врахуванні не тільки десктоп-, але й мобільного користування.