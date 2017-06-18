У супермаркеті в Коломиї відтерміновані продукти продають зі знижкою 50%. ФОТОФАКТ

Щоб продати зіпсуті продукти, у супермаркеті “555” в Коломиї вдалися до акційної пропозиції.

Молочну продукцію, термін придатності котрої збіг від кількох днів тому і аж до місяця, пропонують покупцям зі знижкою 50%.