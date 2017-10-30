У Солотвині горіла база відпочинку. ФОТО

На момент прибуття рятувальних підрозділів, вогонь вже повністю охопив два дерев’яні будинки котеджного типу. Також, через сильні пориви вітру та щільну забудову існувала загроза перекидання полум’я на інші споруди бази відпочинку, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ДСНС в Закарпатській області.

Спільними зусиллями пожежу локалізували. Задана матеріальна шкода встановлюється, адже вогонь встиг знищити два дерев’яні будинки площею 20 та 28 кв.м.

Обставини виникнення пожежі з’ясовуються.

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