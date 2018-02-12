У школі на Коломийщині вводять електронний журнал та електронне оцінювання. ВІДЕО

У П’ядиках, що на Коломийщині, у школі вводять електронний журнал та електронне оцінювання.

Тепер батьки знатимуть все про оцінювання знань своїх чад. П’ядицька загальноосвітня школа вже зовсім скоро стане опорною.

Тому адміністрація навчального закладу робить все можливе, щоб перейти на новітні методи навчання, господарювання, і що найважливіше, каже директор Віталій Костюк, – на незалежне електронне оцінювання.

Він вважає, що це має стати стимулом у навчанні дітлахів. А школярі не матимуть можливості стерти оцінку в щоденнику чи вирвати аркуш.

Чи до вподоби такі нововведення учителям та школярам – у сюжеті ТРК РАІ.



До слова, електронний журнал вже кілька років введений у Коломийській гімназії.

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