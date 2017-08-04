У ратуші обговорювали практичні результати меморандуму про співпрацю з ініціативою “Дані міст”

На прес-конференції щодо підписання меморандуму про співпрацю між ініціативою “Дані міст” та міською радою міський голова Ігор Слюзар розповів, як він бачить відкритість даних.

“Це гарне рішення для заохочення громади володіти інформацією про витрати і доходи міста, про нові можливості спростити собі життя, користуючись міськими електронними сервісами: додатками для смартфонів та легкою (спрощеною) інформацією про діяльність влади на сайті міськради, – стверджує Ігор Слюзар. – Для службовців самоврядування відкриті дані і виклики, які перед нами ставить ініціатива “Дані міст”, – це можливість побачити, що насправді цікавить коломиян і які дані треба подавати більш доступно”.

Які практичні завдання співпраці? Громадянська мережа ОПОРА разом з Techsoup за підтримки NED в рамках проекту “Apps4Cities/Дані міст” працюватиме над тим, щоб процес відкриття міських даних в Україні відбувався правильно та ефективно, а також різні професійні середовища й ініціативні команди взялись за розробку і впровадження різноманітних сервісів на базі міських даних.

Для початку буде проведено аудит даних і аналіз форматів. Потім міська рада має виправити незручності користування даними на своєму офіційному сайті, для цього відповідальні особи пройдуть навчання.

А на завершення цього процесу відбудеться конкурс проектів та сервісів для покращення міського середовища. Консультативну підтримку ініціативним групам щодо створення корисних сервісів на основі відкритих даних надаватиме проект “Apps4Cities/Дані міст”.

Цей процес є дуже тривалим і включає декілька етапів – від опрацювання ідеї та втілення її за допомогою технічних засобів.

Але на конференції обумовлено часові рамки: за словами координаторки ініціативи “Дані міст” в Україні Руслани Величко, до кінця листопада проект матиме практичні результати.