У прикарпатському селі хворий на сказ кіт вкусив жінку і помер

Сьогодні у Калуші відбулося засідання районної надзвичайної протиепізоотичної комісії, яке провів заступник голови РДА Сергій Дудинець.

На засіданні комісії йшлося про випадок сказу у селі Середнє.

За словами начальника управління Держпродспоживслужби в Калуському районі Григорія Химича, днями у селі Середнє кіт покусав свою господиню, а через день він загинув. Відібравши патматеріал кота на дослідження, ветлікарі підтвердили, що тварина була хвора на сказ. Господині надали антирабічне щеплення. Також провакцинують її двох котів і собаку, інформує прес-служба Калуської РДА.

Члени комісії вжили заходи з недопущення поширення захворювання на сказ у селі Середнє. Дієвими заходами стануть вакцинація сприйнятливих на сказ тварин, дератизація гризунів і зменшення популяції лисиць у цій місцевості, пише Курс.

Начальник управління Держпродспоживслужби в Калуському районі Григорій Химич додав, що впродовж року це вже 11-й випадок захворювання на сказ у районі, а загалом на Прикарпатті це вже 52-й випадок.

На засіданні комісії вкотре наголошувалося, що сказ – дуже небезпечне захворювання для людини. Кожен, хто мав контакт зі скаженою твариною, повинен негайно звернутися до медустанови та вчасно отримати вакцину. Протягом року в нашій області звернулося за антирабічною допомогою 239 людей.