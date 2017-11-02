У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Коломийщині. ФОТО

Як повідомлялося, смертельна ДТП сталася вчора, 1 листопада, близько 21.00 між Лісною Слобідкою і Черемховом.

48-річний мешканець Надвірнянського району, керуючи Volkswagen Crafter, рухаючись у напрямку Івано-Франківська, наїхав на пішохода, який ішов проїжджою частиною дороги, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в області.

47-річний пішoхід, мешканець Черемхова, пoмер нa місці пoдії.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Триває слідство.

У крові водія алкоголю не виявлено.

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