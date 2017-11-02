У Коломиї з будинку викрали 400 доларів та понад 20 тисяч гривень

До Коломийського відділу поліції звернувся місцевий мешканець.
Чоловік повідомив про те, що до його будинку проникла невідома особа та викрала 400 доларів США та 23 800 гривень, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.
Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 17-річний сусід потерпілого, який уже раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжку з проникненням.
Як з’ясували правоохоронці, зловмисник часто приходив у гості до потерпілого, адже товаришував з його сином.
Знав, де господарі ховають ключі від будинку.
Переконавшись, що нікого не було вдома, хлопець знайшов ключ і проник у приміщення, звідки викрав гроші і втік.
У скоєному лиходій зізнався та розповів правоохоронцям, що за частину викрадених коштів купив друзям у подарунки мобільні телефони, частину грошей витратив на дорогий алкоголь та інше, а решту правоохоронці вилучили та повернули власнику.
Хлопцеві уже оголошено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Триває слідство.
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