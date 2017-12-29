У поліції розповіли подробиці щодо зґвалтування 14-літньої доньки рідним батьком. ВІДЕО

У Головному управлінні Національної поліції Івано-Франківської області розповіли про жахливий випадок, який трапився на Прикарпатті.

Брифінг провів очільник прикарпатської поліції Віктор Шкутов. Також була присутня керівник сектору ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській області Алла Бойчук, інформує WestNews.

“Два тижні тому до нас звернулася мешканка обласного центру і розповіла про те, що підозрює чоловіка у статевих відносинах із донькою”, – почав розповідь очільник Віктор Шкутов.

“Цей факт був встановлений. Хоча, варто сказати, що це благополучна сім’я, батьки перебувають у шлюбі 15 років. В сім’ї двоє дітей – малолітній хлопець і неповнолітня дівчина”, – наголосив він.

“Зі слів потерпілої – це вже триває близько року. Тілесних ушкоджень батько донці не наносив, але морально тиснув на неї. Мати помітила дивну поведінку дочки і звернулася до нас”, – каже Шкутов.

За його словами, це вже п’яте зґвалтування за рік.

“Злочини дуже “делікатні”, не кожен потерпілий звертається”, – додав він.