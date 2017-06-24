У Львові через сильний буревій не міг приземлитися літак з Туреччини

У Львові внаслідок негоди повалені дерева, порвані дроти електропередач і літак з Туреччини не міг приземлитись.

Про це повідомляють користувачі соцмережі Facebook, передає УНН.

Повідомляється, що на вул. Личаківській біля автостанції № 6 дерево впало на припаркований автомобіль.

Крім того, вітер повалив дерева по вул. Любинській.

Один із користувачів пише, що через сильний вітер на посадку не зміг піти літак.

“На Пулюя кран вивернуло під час підйому вантажу. Також літак не зміг піти на посадку та раптово відхилився в сторону будинків“, – написав Yura Park.

Уточнюється, що посадку не зміг здійснити літак з Туреччини.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози та шквали.