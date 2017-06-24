Прикарпатців попереджають про грози та шквали

За даними Укргідрометцентру, 24 червня у західній частині грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Про це попереджають у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пише Дзеркало Коломиї.

У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Вдень та ввечері 24 червня по Київській області грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

У Києві грози. У найближчі 2 години по Києву з утриманням до кінця доби 24 червня пориви вітру 15-18 м/с.

У південній частині, східних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях грози, подекуди сильний дощ, град та шквали 15-20 м/с.