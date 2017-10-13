У лікарні в Коломиї не працює рентген

У Коломийській центральній районній лікарні не працює рентген.

Про це повідомив голова Матеївецької ОТГ Петро Книшук сьогодні, 13 жовтня, під час засідання бюджетної комісії Івано-Франківської обласної ради, пише Галицький кореспондент.

За його словами, рентген-апарат в Коломийській ЦРЛ дуже старий і давно вийшов з ладу.

“Рентген-апарат вже у дуже поважному віці – мабуть, мій ровесник. В нього не працює трубка, на ремонт якої треба 300 тисяч. Ну куди ми йдемо? Ділимо тут мільйони, а 300 тисяч не можемо знайти на ремонт. Рентген є, але не працює”, – обурився Книшук.

Голова бюджетної комісії Микола Палійчук зазначив, що якщо ці кошти не використають, то вони пропадуть.

Він доручив департаменту фінансів знайти 300 тисяч на ремонт рентгену у Коломийській центральній районній лікарні.

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