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У Коломиї вшанують ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

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14 грудня о 12:00 год. біля каплички “Чорнобильський Спас” відбудеться відзначення Дня ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Організатори запрошують коломиян та гостей міста.

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