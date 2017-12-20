У Коломиї визначилися переможці шкільних змагань з волейболу

15 грудня на базі Коломийської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. В. Стефаника фінішували змагання з шкільного волейболу серед учнівських команд юнаків і дівчат середнього та старшого віку.

Про це повідомляється на сайті Управління освіти міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Кожне втрачене очко змушувало збиратись з силами і рухатись вперед, боротись за перемогу. Хвилюванню гравців, тренерів та вболівальників не було меж.

Переможцями змагань стали:

Старша вікова група

Юнаки:

І місце – команда ЗОШ №8 (вчитель Бабій В. І.)

ІІ місце – команда ЗОШ №3 (вчитель Матіос О. М.)

ІІІ місце – команда СШ №1 ім. В. Стефаника (вчителі Книгницька Л. М., Пархоменко В. М.)

Дівчата:

І місце – команда ЗОШ №8 (вчитель Бабій В. І.)

ІІ місце – команда СШ №1 ім. В. Стефаника (вчителі Книгницька Л .М., Пархоменко В. М.)

ІІІ місце – команда ЗОШ №4 ім. С. Лисенка (Бахматюк Г. І.)

Середня вікова група

Юнаки:

І місце – команда ЗОШ №8 (вчитель Бабій В. І.)

ІІ місце – команда СШ №1 ім. В. Стефаника (вчитель Книгницька Л.М., Пархоменко В. М.)

ІІІ місце – команда гімназії ім. М. Грушевського (Шелест М. М.).

Дівчата:

І місце – команда ЗОШ №8 (вчитель Бабій В. І.)

ІІ місце – команда СШ №1 ім. В. Стефаника (вчитель Книгницька Л. М., Пархоменко В. М.)

ІІІ місце – команда ЗОШ І-ІІ ст. №10 (Волощук А. М.).

Варто відзначити, що команда хлопців Коломийської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 вже четвертий рік поспіль і команда дівчат цієї школи п’ятий рік поспіль стають переможцями у цих спортивних змаганнях.

Всіх учасників фінальних змагань нагороджено кубками та грамотами управління освіти.