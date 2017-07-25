У Коломиї винесли вирок двом прикарпатським дезертирам

17 липня у Коломийському міськрайонному суді винесли вирок двом прикарпатським дезертирам-контрактникам.

Один із засуджених 19 грудня 2016 року умисно, з метою ухилитися від військової служби назавжди, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, не з’явився на службу до військової частини В3950 в Коломиї та продовжував незаконно перебувати поза її межами до 19 червня 2017 року.

19 червня дезертир сам з’явився до військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону.

У ході досудового розслідування між прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону Західного регіону України та підозрюваним укладена угода про визнання винуватості від 30 червня 2017 року.

Інший прикарпатський солдат 18 квітня 2017 року теж умисно не з’явився на службу до військової частини В3950. 2 червня військовий за сприяння працівників Івано-Франківського відділення Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку в ЗСУ, з’явився до військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону.

У ході досудового розслідування між прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону Західного регіону України та підозрюваним також укладена угода про визнання винуватості від 29 червня 2017 року.

Обоє обвинувачених свою вину визнали повністю, у вчиненому щиро розкаялися, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Дезертирів визнали винними у вчиненні злочину, передбаченого ст.408 ч.3 КК України, та призначили покарання – 5 років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України засуджених звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки.

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