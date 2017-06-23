На Прикарпатті військова прокуратура розшукує 37 дезертирів. СПИСОК

Військовими прокуратурами здійснюється досудове розслідування за фактами самовільного залишення військових частин та місць служби 37 військовослужбовців з Івано-Франківська.
Як повідомляють “Паралелі“, з метою встановлення об’єктивних обставин та поважності причин залишення військових частин та місць служби представники військової прокуратури звертаються до громадян з проханням допомогти встановити місце знаходження наступних осіб:
|1
|старший лейтенант
|КАРКАНОВ Юрій Володимирович
|2.
|лейтенант
|ТАРАСОВ Олександр Олегович
|3.
|старший солдат
|САХНОВ Олександр Олегович
|4.
|старшина
|ЧАПЛИНСЬКИЙ Руслан Ярославович
|5.
|старший солдат
|КОПИСЬ Роман Вікторович
|6.
|старший солдат
|САЙ Павло Михайлович
|7.
|лейтенант
|БУТКО Кузьма Михайлович
|8.
|старший солдат
|КУРЧЕВСЬКИЙ Денис Володимирович
|9.
|солдат
|БОЙЧУК Дмитро Казимирович
|10.
|солдат
|ЄМЧУК Любомир Ярославович
|11.
|солдат
|СТАСЮК Роман Тарасович
|12.
|солдат
|ШПИГУНОВ Ілля Олексійович
|13.
|старший солдат
|ШАНЬКО Назар Ігорович
|14.
|сержант
|СТЕЦЮК Орест Валерійович
|15.
|сержант
|ЗОРІЙ Зіновій Зіновійович
|16.
|старший лейтенант
|ДЯЧЕНКО Сергій Володимирович
|17.
|прапорщик
|БАРАКОВ Андрій Юрійович
|18.
|сержант
|ГРИШАЧОВ Сергій Вікторович 1972
|19.
|солдат
|СИДОРУК Іван Михайлович
|20.
|солдат
|ГАЙДУК Андрій Михайлович
|21.
|солдат
|ГРИЦЕНЯК Віталій Миколайович
|22.
|сержант
|АЛЄЄВ Юрій Рафаельович
|23.
|сержант
|МАЛИШЕВ Олександр Олександрович
|24.
|старший солдат
|ГРИГОРЦІВ Арсен Олександрович
|25.
|солдат
|ЯРЕМЧУК Володимир Михайлович
|26.
|солдат
|КРІЛЬ Михайло Ярославович
|27.
|старший солдат
|ХМАРНИЙ Тарас Миронович
|28.
|солдат
|МОІСЄЄВ Михайло Олегович
|29.
|сержант
|ПРОЦЬ Віталій Олександрович
|30.
|солдат
|ХМУЛЯК Руслан Михайлович
|31.
|солдат
|ТИМОЧКО Степан Іванович
|32.
|старший солдат
|ГОНЧАРОВ Вадим Вікторович
|33.
|старший солдат
|МАЦЕВКО Олександр Сергійович
|34.
|солдат
|НАВАЛЬНИЙ Іван Іванович
|35.
|матрос
|ГУМЕН Іван Володимирович
|36.
|солдат
|КАРПЮК Олександр Дмитрович
|37.
|матрос
|КУЗІН Олег Вікторович