На Прикарпатті військова прокуратура розшукує 37 дезертирів. СПИСОК

Військовими прокуратурами здійснюється досудове розслідування за фактами самовільного залишення військових частин та місць служби 37 військовослужбовців з Івано-Франківська.

Як повідомляють “Паралелі“, з метою встановлення об’єктивних обставин та поважності причин залишення військових частин та місць служби представники військової прокуратури звертаються до громадян з проханням допомогти встановити місце знаходження наступних осіб: