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На Прикарпатті військова прокуратура розшукує 37 дезертирів. СПИСОК

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Фото ілюстративне.

Військовими прокуратурами здійснюється досудове розслідування за фактами самовільного залишення військових частин та місць служби 37 військовослужбовців з Івано-Франківська.

Як повідомляють “Паралелі“, з метою встановлення об’єктивних обставин та поважності причин залишення військових частин та місць служби представники військової прокуратури звертаються до громадян з проханням допомогти встановити місце знаходження наступних осіб:

1старший лейтенантКАРКАНОВ Юрій Володимирович
2.лейтенантТАРАСОВ Олександр Олегович
3.старший солдатСАХНОВ Олександр Олегович
4.старшинаЧАПЛИНСЬКИЙ Руслан Ярославович
5.старший солдатКОПИСЬ Роман Вікторович
6.старший солдатСАЙ Павло Михайлович
7.лейтенантБУТКО Кузьма Михайлович
8.старший солдатКУРЧЕВСЬКИЙ Денис Володимирович
9.солдатБОЙЧУК Дмитро Казимирович
10.солдатЄМЧУК Любомир Ярославович
11.солдатСТАСЮК Роман Тарасович
12.солдатШПИГУНОВ Ілля Олексійович
13.старший солдатШАНЬКО Назар Ігорович
14.сержантСТЕЦЮК Орест Валерійович
15.сержантЗОРІЙ Зіновій Зіновійович
16.старший лейтенантДЯЧЕНКО Сергій Володимирович
17.прапорщикБАРАКОВ Андрій Юрійович
18.сержантГРИШАЧОВ Сергій Вікторович 1972
19.солдатСИДОРУК Іван Михайлович
20.солдатГАЙДУК Андрій Михайлович
21.солдатГРИЦЕНЯК Віталій Миколайович
22.сержантАЛЄЄВ Юрій Рафаельович
23.сержантМАЛИШЕВ Олександр Олександрович
24.старший солдатГРИГОРЦІВ Арсен Олександрович
25.солдатЯРЕМЧУК Володимир Михайлович
26.солдатКРІЛЬ Михайло Ярославович
27.старший солдатХМАРНИЙ Тарас Миронович
28.солдатМОІСЄЄВ Михайло Олегович
29.сержантПРОЦЬ  Віталій Олександрович
30.солдатХМУЛЯК Руслан Михайлович
31.солдатТИМОЧКО Степан Іванович
32.старший солдатГОНЧАРОВ Вадим Вікторович
33.старший солдатМАЦЕВКО Олександр Сергійович
34.солдатНАВАЛЬНИЙ Іван Іванович
35.матросГУМЕН Іван Володимирович
36.солдатКАРПЮК Олександр Дмитрович
37.матросКУЗІН Олег Вікторович
Don Yapon

 

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