У Коломиї відбудеться унікальний концерт духовної музики «Stabat Mater»

У період великого посту в Коломиї відбудеться унікальний концерт духовної музики «Stabat Mater».

Для всіх поціновувачів духовної музики 4 березня в Катедральному Соборі Преображення Христового УГКЦ, відбудеться мистецька програма «Stabat Mater», тобто Скорботна Мати.

Її основою є однойменний твір італійського композитора Джованні Баттіста Перголезі.

Це середньовічна католицька секвенція, гімн, на текст італійського поета, монаха-францисканця Якопоне да Тоді.

Перша його частина оповідає про страждання Діви Марії під час розп’яття Ісуса Христа, а друга є благанням грішника про дарування йому раю після смерті.

«Stabat Mater» композитора Перголезі є одним з найвеличніших творів європейської музики.

Його вважають найкращим у світі з-поміж тих, які виконують в соборах саме в період великого посту.

Окрім «Stabat Mater» ви почуєте також інші духовні твори європейських композиторів.

На події також співатимуть солістка Івано-Франківської філармонії, лауреат Міжнародних вокальних конкурсів, володарка унікального сопрано Ірина Ключковська та учасниця Rossini Opera Academy, мецо-сопрано Лілія Нікітчук.

Гратиме академічний камерний оркестр з 30-літньою історією «Harmonia nobile» під керівництвом Народної артистки України Наталії Мандрики.

Концерт відбудеться за підтримки Благодійного фонду «Покуття» та Телерадіокомпанії НТК. Вхід вільний.