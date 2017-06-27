У Коломиї відбудеться міжнародний футбольний турнір “Крила Дружби”

На Прикарпатті вперше пройде міжнародний футбольний турнір “Крила Дружби” серед юніорських команд.

На стадіони вийдуть юні футболісти з Івано-Франківська, Калуша, Коломиї та Сум. А також – збірна команда представників української діаспори зі Сполучених Штатів Америки, йдеться в сюжеті ТРК “Вежа”, передає “Дзеркало Коломиї“.

Окрім змагань, в американських гостей – насичена екскурсіями та розвагами триденна програма. Між тим, команди зіграють із кожним суперником по колу на футбольних полях Івано-Франківська, Коломиї та Калуша.

А фінальним акордом турніру стане мітинг футбольної дружби на площі Франка. Втім, остаточно “опускати” “Крила Дружби” організатори не мають наміру. Кажуть, міжнародний Кубок може стати доброю традицією на Прикарпатті, бо ж це не просто змагання з футболу, а й обмін культурним досвідом між українцями за національністю та українцями за походженням.