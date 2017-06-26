На Прикарпаття на світовий чемпіонат з футболу серед діаспорних команд з’їхалась рекордна кількість учасників (ФОТО)

Уже вшосте в Україні та вперше на Прикарпатті відбувається чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд. До нашої області прибула рекордна кількість команд.

25 червня на стадіоні селища Богородчани відбулося урочисте відкриття чемпіонату, інформує прес-служба Івано-Франківської ОДА.

Як зазначив заступник голови ОДА Ярослав Паранюк, чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд – це більше ніж спортивне свято, це ініціатива, яка у черговий раз доводить, що українці завжди залишаються патріотами рідної землі.

Читайте також: Прикарпатський паралімпієць привіз “срібло” з міжнародного турніру

“Відрадно, що цьогорічний чемпіонат світу з футболу серед діаспорних команд проходить в нашій області, а Богородчанщина та Надвірнянщина на декілька днів стануть місцем неймовірної атмосфери братерства та єднання українців зі всього світу”, – підкреслив Ярослав Паранюк.

В свою чергу співголова оргкомітету чемпіонату Ігор Бокій наголосив, що чемпіонат – це не спортивний, а гуманітарний проект. Завдяки йому зароджуються нові зв’язки і контакти, з’являються цікаві пропозиції, причому не тільки у галузі спорту. Крім цього, метою змагань є обмін досвідом роботи у сфері фізичної культури і спорту, підтримка молоді. Меценати з-за кордону цього разу для юнацьких футбольних команд Коломийського, Богородчанського і Надвірнянського районів подарували комплекти спортивного одягу.

Ігор Бокій також відзначив високий рівень організації чемпіонату на Івано-Франківщині, підтримку обласної державної адміністрації, керівників обох районів, селища Богородчани і міста Надвірна, що стосувалася проживання, харчування учасників чемпіонату, підготовки спортивних споруд, організації екскурсійної програми та ін.

Своє переконання, що спорт є одним із вагомих чинників, який об’єднує і зближує українців по всьому світу, висловив і гість свята, український співак, поет та композитор Анатолій Матвієнко. Для чемпіонату з футболу серед діаспорних команд він спеціально написав гімн, який має назву “Український мундіаль”. Під час урочистого відкриття турніру у Богородчанах відбулася прем’єра цієї пісні.

По завершенні урочистостей розпочалися відбіркові ігри в групах.

Зазначимо, участь у чемпіонаті беруть вісім команд. Загалом кількість прибулих членів делегацій становить понад 160 чоловік. Усі футболісти – спортсмени-аматори.

Вони є вихідцями з України і в той же час – громадянами країн, які представляють, або власниками робочих, студентських, гостьових віз.