Прикарпатський паралімпієць привіз “срібло” з міжнародного турніру

Івано-франківський паралімпієць Василь Петрунів виборов срібну медаль на престижному турнірі з настільного тенісу Bayreut open в Німеччині.

Змагання проходили 13 – 18 червня у Байройті (Німеччина). За медалі змагалися 285 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями розумового та фізичного розвитку з 32-х країн, повідомляє сайт 0342.ua

Цей міжнародний турнір – важливий етап перед чемпіонатом Європи, який у вересні стартує в Словенії.

Спортсмен зараз активно тренується – по 3 – 4 години, аби показати ще кращі результати.

“Важливі не тільки тренування. Щоб гарно зіграти, треба щоб навколо тебе все було добре, особливо в команді та сім’ї“, – зауважує Василь Петрунів.

Нагадаємо, у травні на чемпіонаті світу з настільного тенісу Василь Петрунів також здобув срібло.