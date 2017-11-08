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У Коломиї відбудеться благодійна акція по збору коштів для онкохворого Андрія Рощіна

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12  листопада ГО “Студія самореалізації Огневід” організовує благодійну акцію “Запали добро у серці” по збору коштів на лікування  Рощіна Андрія.

Нагадаємо, 12-річному коломиянину поставили діагноз:

Don Yapon

“Неходжінська Т-лімфобластна лімфома з ураженням кісткового мозку”, пише Дзеркало Коломиї.

Благодійна акція відбудеться на площі біля музею “Писанка”.

У програмі:

– флешмоб від зразкового ансамблю народного танцю “Дивограй”

– виступ театрально-поетичної студії “Лелія”

– фаєр-шоу від Студії самореалізації “Огневід”

Початок о 18:00.

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