У Коломиї відбудеться благодійна акція по збору коштів для онкохворого Андрія Рощіна

12 листопада ГО “Студія самореалізації Огневід” організовує благодійну акцію “Запали добро у серці” по збору коштів на лікування Рощіна Андрія.
Нагадаємо, 12-річному коломиянину поставили діагноз:
“Неходжінська Т-лімфобластна лімфома з ураженням кісткового мозку”, пише Дзеркало Коломиї.
Благодійна акція відбудеться на площі біля музею “Писанка”.
У програмі:
– флешмоб від зразкового ансамблю народного танцю “Дивограй”
– виступ театрально-поетичної студії “Лелія”
– фаєр-шоу від Студії самореалізації “Огневід”
Початок о 18:00.