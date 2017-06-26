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У Коломиї триває суд над білорусами, які збували підроблені євро

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Фото ілюстративне

У Коломийському суді триває розгляд кримінального провадження щодо підробленої іноземної валюти.

Про це повідомляє прес-служба суду, пише Дзеркало Коломиї.

Don Yapon

Нагадаємо, під час досудового розслідування встановлено, що за нез’ясованих слідством обставин двоє громадян Республіки Білорусь незаконно придбали підроблену іноземну валюту банкнотами номіналом 500 євро в кількості 7 штук, які в подальшому зберігали з метою збуту.

Таким чином особи своїми умисними діями, які виразились у придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб, обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Кримінальне провадження розглядає суддя Беркещук Б. Б.

На даний час обвинувачені перебувають під вартою в установі виконання покарань №12 Івано-Франківська.

Розгляд справи триває, наступне судове засідання у цій справі відбудеться 3 липня о 15.00 год. 

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