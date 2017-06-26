У Коломиї триває суд над білорусами, які збували підроблені євро

У Коломийському суді триває розгляд кримінального провадження щодо підробленої іноземної валюти.

Про це повідомляє прес-служба суду, пише Дзеркало Коломиї.

Нагадаємо, під час досудового розслідування встановлено, що за нез’ясованих слідством обставин двоє громадян Республіки Білорусь незаконно придбали підроблену іноземну валюту банкнотами номіналом 500 євро в кількості 7 штук, які в подальшому зберігали з метою збуту.

Таким чином особи своїми умисними діями, які виразились у придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб, обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Кримінальне провадження розглядає суддя Беркещук Б. Б.

На даний час обвинувачені перебувають під вартою в установі виконання покарань №12 Івано-Франківська.

Розгляд справи триває, наступне судове засідання у цій справі відбудеться 3 липня о 15.00 год.

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