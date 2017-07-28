У Коломиї рятувальники допомогли відкрити вхідні двері квартири, де перебувала немічна пенсіонерка

27 липня о 8.38 на бульварі Лесі Українки у Коломиї рятувальники допомогли відкрити вхідні двері квартири житлового будинку, в середині якої самостійно перебувала 75-річна коломиянка та потребувала медичної допомоги.

Про це повідомили в управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Працівниками пожежно-рятувальної служби ДПРЧ-7 м. Коломия, за допомогою висувної драбини, через вікно проникли в квартиру, відчинили вхідні двері та допомогли піднятись потерпілій з підлоги, яку в подальшому передали працівникам швидкої.